I rastafariani del Malawi vincono la sentenza dei dreadlock

Makeda Mbewe aveva solo sei anni quando fu espulsa dalla sua scuola elementare in Malawi per aver indossato i capelli nei dreadlocks della sua religione rastafariana. Due anni dopo, è tornata nel parco giochi, grazie a una sentenza del tribunale il mese scorso che ha costretto le scuole statali ad accettare i bambini con i capelli alla maniera rastafariana.

Il caso è stato galvanizzato dalla sua famiglia, che ha unito le forze con dozzine di altri genitori rastafariani per cercare di forzare il sistema educativo a porre fine alla discriminazione contro i bambini da una delle minoranze religiose più piccole del paese.

“Sono lieto della sentenza, perché mi toglie un enorme fardello dalle spalle”, ha detto Wisdom Mbewe, il padre senza paura di Makeda Mbewe. All’inizio non ci furono problemi quando Makeda Mbewe venne iscritta alla Blantyre Girls Primary School.

Tuttavia, dopo due anni – e mentre i suoi capelli diventavano lunghi e prominenti – alla bambina fu detto di andarsene. “Ci hanno chiesto di tagliarle i capelli”, ha detto Wisdom Mbewe, camionista di 40 anni.

Il rastafarianesimo è un movimento religioso di origine giamaicana che considera l’ex imperatore etiope Haile Selassie il suo messia. Molti rastafariani sfoggiano i dreadlocks, che per loro simboleggiano il Leone di Giuda, uno dei titoli dell’ultimo imperatore.

I Dreadlocks hanno ottenuto un riconoscimento globale grazie all’influenza culturale della star reggae Bob Marley, anch’egli rastafariana, e da allora sono diventati famosi in tutto il mondo.

I 15.000 rastafariani del Malawi hanno subito discriminazioni a causa della loro pettinatura

Nelle scuole gestite dal governo, ai bambini veniva detto di radersi o di tagliare le ciocche, di rifiutare l’iscrizione o semplicemente di buttarli fuori dalla classe. Se la pratica avesse una base legale era il punto centrale della battaglia in aula.

Il Ministero della Pubblica Istruzione del Malawi ha affermato che il divieto era giustificato da una politica che imponeva a tutti gli studenti di avere un aspetto elegante e di mantenere i capelli puliti. Tuttavia, sfidato dagli avvocati per i bambini rastafariani, non è stato in grado di produrre documenti per dimostrare l’esistenza della politica.

A causa della sua esclusione, Makeda Mbewe è stata educata a casa per due anni, un cambiamento che ha messo a dura prova le finanze della sua famiglia. Arrabbiato, Wisdom Mbewe chiese aiuto ad un ente di beneficenza locale, il Centro per l’educazione, la consulenza e l’assistenza sui diritti umani.

Successivamente, il gruppo ha ricevuto lamentele da parte dei genitori di 76 altri bambini rastafariani per essere stata “negata l’ammissione nelle scuole governative”, ha detto l’avvocato del centro Chikondi Chijozi.

Ha quindi portato la questione in tribunale

Il 14 gennaio, il giudice dell’Alta Corte del Malawi Zione Ntaba ha ordinato alle circa 7000 scuole gestite dal governo del paese di ammettere “tutti i bambini della religione rastafari, che hanno i dreadlocks”.

Ray Harawa, un leader del Rastafari in prima linea nella lotta per i diritti dei suoi correligionari in Malawi, ha accolto con favore la sentenza. “Questo giudizio farà molto per dimostrare quanto sia seriamente avanzata la nostra democrazia”, ​​ha affermato.

L’ordine è in linea con le sentenze dei tribunali del Kenya, del Sudafrica e dello Zimbabwe, che hanno stabilito che l’esclusione dei bambini rotti dalla scuola era una violazione del loro diritto alla libertà di religione, ha affermato il Centro per le controversie in Africa meridionale.

“L’ordine del tribunale riconosce l’ingiustizia subita da molti bambini Rastafari”, ha dichiarato la direttrice del contenzioso del Centro per le controversie in Africa meridionale, Anneke Meerkotter.

La pratica era una chiara violazione della costituzione del Malawi, che garantisce i diritti alla libertà di religione e alla parità di trattamento, ha affermato il professore di diritto dell’Università del Malawi Edge Kanyongolo.