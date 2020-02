Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020

Diodato trionfa con il primo posto, seguito da Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari.

La classifica finale di Sanremo 2020 vede al primo posto Diodato, che ha vinto con la canzone “Fai rumore”. Il secondo classificato di Sanremo è stato Francesco Gabbani, vincitore dell’edizione del 2017, con “Viceversa”, mentre terzi sono arrivati i Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr”. Ecco la classifica finale:

Diodato Francesco Gabbani Pinguini Tattici Nucleari Le Vibrazioni Piero Pelù Tosca Elodie Achille Lauro Irene Grandi Rancore Raphael Gualazzi Levante Anastasio Alberto Urso Marco Masini Paolo Jannacci Rita Pavone Michele Zarrillo Enrico Nigiotti Giordana Angi Elettra Lamborghini Junior Cally Riki

Ma chi è Diodato? La sua carriera musicale inizia all’estero, precisamente a Stoccolma, dove partecipa a una compilation lounge cantando il brano «Libiri» .Tornato in Italia, Diodato si laurea al Dams di Roma e si dedica alla musica: nel 2007 incide un EP autoprodotto, nel 2010 il singolo «Ancora un brivido». La prima offerta discografica arriva qualche anno più tardi. L’anno più importante è il 2013: esce il disco «E forse sono pazzo» (e ottiene ottime recensioni), il video del singolo «Ubriaco» viene scelto da MTV New Generation, è invitato ad esibirsi al concerto del Primo Maggio di Taranto. Infine, nel dicembre 2013, viene selezionato per partecipare al Festival di Sanremo dell’anno successivo tra le nuove proposte, arrivando secondo. Nel 2018, invece, viene di nuovo chiamato a salire sul palco dell’Ariston. Stavolta, con il brano «Adesso» e in coppia con il trombettista Roy Paci, arriva ottavo. Due anni dopo, eccolo di nuovo al Festival con il brano ‘Fai rumore’ che gli regala la vittoria. Un pezzo elegante e romantico, con un ritornello che non si dimentica facilmente. Il testo del pezzo ha un significato molto profondo. In una intervista Diodato ha affermato: “Fai rumore è un invito ad abbattere le barriere dell’incomunicabilità, le distanze pesanti create dai silenzi, questo brano è un invito a a farsi sentire, a non soffocare nel silenzio delle incomprensioni, del non detto dove muore ogni umanità. È un atto di ribellione che ha l’amore come finalità, nel senso più ampio possibile”.