Buttigieg sfrutta i vantaggi di Sanders in Iowa, Biden si tuffa

Pete Buttigieg, 30 anni, ha sorpreso martedì le primarie presidenziali democratiche approfittando di un breve colpo di testa in Iowa sul senatore Bernie Sanders, secondo i risultati parziali, vincendo qualunque cosa accada come candidato essenziale nella corsa per la Casa Bianca. L’altra sorpresa arriva dal povero punteggio di Joe Biden, il vicepresidente di Barack Obama, che arriva quarto, alle spalle della senatrice Elizabeth Warren, mentre ha dominato i sondaggi a livello nazionale per mesi.

I risultati finali potrebbero essere diversi e non è noto quando verranno annunciati, a causa di un errore del computer che ha trasformato questa prima scadenza in un fiasco. Il voto per l’Iowa, un piccolo stato rurale che parla sempre per primo, è stato fatto lunedì sera non a scrutinio ma in assemblee in cui gli elettori si raggruppano e si contano per candidato, in due turni, un sistema di “caucus” complesso e criticato.

Nella campagna del New Hampshire, che voterà l’11 febbraio, Pete Buttigieg, 38 anni, ha celebrato una “vittoria sbalorditiva”, sottolineando che era partito da quasi zero l’anno scorso, con “quattro dipendenti, nessuna reputazione, niente soldi, solo una bella idea”.

Sul 62% dei seggi elettorali, ha ottenuto il 26,9% dei delegati, contro il 25,1% di Bernie Sanders. Elizabeth Warren, che rappresenta con Bernie Sanders l’ala sinistra, arriva terza con il 18,3%, seguita da Joe Biden (15,6%) e dal senatore moderato Amy Klobuchar (12,6%).

Il presidente del Partito Democratico Iowa Troy Price si è scusato per il ritardo “inaccettabile” nella pubblicazione dei risultati, a causa di un problema informatico con l’applicazione utilizzata per gli ascensori dei seggi elettorali. Ha rifiutato di dedicare qualsiasi momento alla pubblicazione del resto dei risultati, ma ha assicurato l’affidabilità delle cifre riportate, che sono state verificate da versioni cartacee. “Sappiamo che questi numeri sono corretti”, ha detto Troy Price.

Da lunedì sera, Bernie Sanders e Pete Buttigieg hanno entrambi rivendicato la vittoria.

Il presidente Donald Trump ha gongolato sul caos del partito che spera di espellerlo dalla Casa Bianca a novembre, twittando che lo spettacolo ha illustrato “l’incompetenza” dei suoi avversari.

Ma la debacle informatica va oltre il solo quadro politico, con molti funzionari eletti ed esperti in elezioni e sicurezza informatica preoccupati che l’affidabilità del processo elettorale americano sarà nuovamente scossa da un misto di disfunzioni e dilettantismo. Le spiegazioni goccia a goccia dei funzionari del partito locale hanno fatto arrabbiare i candidati.

Candidato gay

La squadra di Trump si è precipitata sul caso, insinuando che il ritardo nasconda un imbroglio. “Questo caos ha creato un ambiente favorevole alla disinformazione online, che mina ulteriormente la fiducia nel processo democratico”, ha anche criticato il senatore democratico Mark Warner, che spia l’intelligence al Senato. “Giocatori stranieri come la Russia e la Cina non esiteranno a far prosperare questo tipo di contenuti per aggravare la discordia nazionale e la sfiducia nelle nostre elezioni”.

Il problema è davvero tecnico e non un attacco informatico, secondo il segretario americano incaricato della Sicurezza nazionale, Chad Wolf. Ma “influenza davvero la fiducia della gente nelle nostre elezioni”, ha dichiarato. Politicamente, l’assenza di un vincitore ufficiale ha rovinato l’inizio delle primarie, in cui alcuni candidati hanno investito molto tempo e budget per più di un anno.

Il vincitore dello Iowa di solito appare trionfante in uno dei giornali il giorno successivo e lo usa come trampolino di lancio per il prossimo scrutinio, a partire dal New Hampshire, che voterà l’11 febbraio in una elezione primaria, questa volta organizzata dalle autorità statali come una normale votazione.

Sulla base delle stime, il senatore Bernie Sanders, campione dell’ala sinistra, ha ottenuto la vittoria lunedì. Potrebbe ancora farlo sulla base del numero di voti, che è leggermente diverso dal numero dei delegati, a causa delle regole di assegnazione per contea e circoscrizione elettorale.

Pete Buttigieg è anche il primo candidato apertamente gay a posizionarsi per la nomina di un grande partito. Intende prendere il posto di Joe Biden, la torcia dell’ala moderata, e raggiunge gli elettori di Donald Trump.

Lo Iowa difende con orgoglio il suo sistema “caucus”, propagandato come un esercizio di pura democrazia, ma in cui la partecipazione è relativamente bassa. Ogni quattro anni, anche i critici si ribellano all’importanza sproporzionata accordata a questo piccolo stato agricolo e alle sue diverse centinaia di migliaia di elettori, non rappresentativi del paese.

L’edizione 2020 potrebbe essere “l’ultima”, ha dichiarato l’ex collaboratore di Barack Obama David Plouffe su MSNBC.