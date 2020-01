Violenza sessuale nello sport: Sarah Abitbol testimonia e castiga un “silenzio organizzato”

“Sono stata violentata a 15 anni”: una nuova ondata di accuse contro gli allenatori, guidata dall’ex pattinatrice Sarah Abitbol e pubblicata mercoledì su L’Equipe e L’Obs, rompe il silenzio sulla violenza sessuale nello sport. Una medaglia europea e medaglia mondiale di bronzo nel pattinaggio di figura in coppia nel 2000, Abitbol ha accusato il suo ex allenatore Gilles Beyer di violenza sessuale e stupro tra il 1990 e il 1992, quando aveva 15-17 anni.

“Ha iniziato a fare cose orribili, fino all’abuso sessuale e sono stata violentata all’età di 15 anni. Era la prima volta che un uomo mi ha toccato”, ha testimoniato in un video sul sito. da L’Obs, alla vigilia della pubblicazione del suo libro “Un si long silence” (Plon).

Altri ex pattinatori stanno facendo accuse simili contro Beyer, campione francese del 1978. Hélène Godard accusa Beyer di aver fatto sesso con lei quando aveva 13 e 14 anni. Anne Bruneteaux e Béatrice Dumur accusano un altro ex allenatore, Michel Lotz, di averle maltrattate negli anni ’80 quando avevano 13 anni. Gli allenatori implicati negano i fatti e non hanno risposto a L’Equipe e L’Obs.

Onda planetaria

Nel contesto dell’ondata globale #MeToo di libertà di parola per le vittime di violenza sessuale in molti ambienti, altri casi di abuso hanno segnato lo sport francese negli ultimi mesi. Venerdì scorso, l’ex allenatore di tennis Andrew Geddes è stato condannato a 18 anni di carcere per aver violentato quattro dei suoi ex studenti minorenni.

Alla fine del 2019, un’indagine collettiva di giornalisti We Report aveva già scoperto “informazioni importanti” a diversi livelli – federazioni, club, autorità locali, Stato, giustizia – in 77 casi e 276 vittime, soprattutto bambini di età inferiore ai 15 anni e in 28 diversi sport.

A L’Obs, Sarah Abitbol ha denunciato “un silenzio organizzato”. “Fondamentalmente, tutti mi hanno detto: Prendi le tue medicine e stai zitta! Ho obbedito: ho preso le mie medicine e sono rimasta in silenzio”. Il caso solleva nuovamente la difficoltà per le vittime di denunciare i fatti.

All’inizio degli anni 2000, sulla base di una relazione fatta dai genitori di un pattinatore al presidente della Federazione francese degli sport sul ghiaccio (FFSG), Didier Gailhaguet, ancora in carica, Beyer è oggetto di un’indagine giudiziaria non riuscita, quindi di un’indagine amministrativa svolta dal ministero dello Sport, che lo ha portato a porre fine alle sue funzioni di consulente tecnico sportivo il 31 marzo 2001, ha indicato il ministero Fai sport, confermando la storia di L’Equipe e L’Obs.

Tuttavia, Beyer ha poi continuato la sua carriera con il club parigino dei francesi volanti e ha svolto diversi mandati nell’ufficio esecutivo della FFSG fino al 2018. “È molto problematico”, ha dichiarato il Segretario di Stato per l’uguaglianza di genere, Marlène Schiappa.

Roxana Maracineanu “vedrà molto presto” Didier Gailhaguet, che “dovrà spiegargli come questo individuo è stato in grado di ritrovarsi nell’ecosistema. È del tutto improbabile che la federazione non fosse a conoscenza delle misure adottate contro di lui”, ha detto il ministero dello sport.

“Ovviamente, c’era una specie di rete che non diceva mai nulla e che accettava cose inaccettabili dietro le quinte. Secondo me, è intollerabile”, ha aggiunto Roxana Maracineanu in un’intervista a L’Equipe. Presidente del FFSG dal 1998, ad eccezione del periodo 2004-2007, Didier Gailhaguet non ha risposto a L’Equipe o L’Obs. Inoltre, non ha risposto alle richieste di AFP. Da parte sua, Roxana Maracineanu ha ricordato di aver lanciato lo spinoso progetto di controllo dei casellari giudiziari dei volontari e dell’organizzazione, il 20 febbraio, di una convenzione nazionale sulla prevenzione della violenza sessuale nello sport.