I palestinesi minacciano di ritirarsi dagli accordi di Oslo

I palestinesi criticano l'amministrazione Trump per il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele

I palestinesi stanno prendendo in considerazione di ritirarsi dagli accordi di Oslo, che incorniciano le loro relazioni con Israele, se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump proseguirà con il suo piano di pace in Medio Oriente già considerato “storico” da Israele. Se Trump annuncia il suo piano, come previsto martedì, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) si riserva il diritto di “recedere dall’accordo interinale”, il nome dei risultati concreti dei colloqui ‘Oslo, Saëb Erekat, ha confermato il segretario generale dell’OLP.

In base all’accordo interinale di Oslo II del settembre 1995 tra l’OLP e Israele, la Cisgiordania era stata divisa in tre zone: Zona A sotto il controllo civile e di sicurezza palestinese, Zona B sotto il controllo di sicurezza civile e israeliano palestinese, e Zona C sotto il controllo civile e di sicurezza israeliano.

Questo accordo interinale doveva concludersi nel 1999, ma da allora è stato tacitamente rinnovato da entrambe le parti. Il piano di Donald Trump è quello di “trasformare l’occupazione temporanea in occupazione permanente”, ha dichiarato Erekat. Il piano americano “non passerà” e potrebbe persino condurre i palestinesi a una “nuova fase” della loro lotta, ha avvertito da parte sua Ismail Haniyeh, leader del movimento islamista Hamas, al potere nella Striscia di Gaza, un’enclave palestinese separata da la Cisgiordania.

Haniyeh ha invitato le altre “fazioni palestinesi” a tenere un rapido incontro al Cairo, in Egitto, per coordinare la loro risposta al progetto della Casa Bianca. Poco dopo la sua dichiarazione, un missile è stato lanciato da Gaza in Israele, secondo l’esercito israeliano, il quale ha dichiarato che si è immediatamente attivato a rispondere al fuoco.

“Non un palestinese” favorevole

Il primo ministro Benjamin Netanyahu e la sua rivale Benny Gantz erano in viaggio domenica a Washington, dove lunedì avrebbero dovuto incontrare Trump per discutere del piano.

I palestinesi hanno affermato di non essere stati invitati a queste discussioni e di criticare l’amministrazione Trump per il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele e la difesa della presenza di insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, che sono comunque considerati contrari al diritto internazionale.

La colonizzazione israeliana della Cisgiordania occupata e dell’annessa Gerusalemme est è continuata sotto tutti i governi israeliani dal 1967. Ha accelerato dall’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, un alleato chiave del signor Netanyahu, che lo ha descritto come “il migliore amico che Israele abbia mai avuto”.

“Per tre anni ho parlato con il presidente Trump delle nostre esigenze di sicurezza, parto per Washington con la speranza che possiamo fare la storia”, ha detto Netanyahu. “Tale opportunità è sorta solo una volta nella storia e non dobbiamo perderla”, ha aggiunto il Primo Ministro, che sarà accompagnato a Washington dai leader degli insediamenti ebraici in Cisgiordania.

Secondo i palestinesi, il piano americano prevede l’annessione da parte di Israele della Valle del Giordano, una vasta area strategica della Cisgiordania e degli insediamenti nei territori palestinesi, nonché il riconoscimento ufficiale di Gerusalemme come unica capitale di Israele. “L’amministrazione americana non troverà un solo palestinese favorevole a questa prospettiva”, ha insistito il ministero degli Esteri palestinese.

L’aiuto di Trump a Bibi?

Gli Stati Uniti hanno presentato a giugno la componente economica del suo piano, che prevede circa 50 miliardi di dollari per dieci anni in investimenti internazionali nei territori palestinesi e nei paesi arabi limitrofi. Ma i dettagli concreti di questo progetto rimangono oggetto di speculazione.

Gantz ha confermato questo fine settimana di aver appreso i dettagli del piano americano. “Posso già dirti che il piano di pace del presidente Trump segnerà la storia come un’importante pietra miliare che consentirà ai diversi attori in Medio Oriente di avanzare finalmente”, ha affermato Gantz, che si incontrerà con Donald Trump lunedì e ritornerà in Israele martedì.

Un dettaglio che non è sfuggito alla stampa israeliana, mentre una commissione parlamentare inizierà a discutere martedì la richiesta di immunità di Benjamin Netanyahu, accusato di corruzione in una serie di casi, un file chiave per la sua sopravvivenza politica.

“Questo non è un piano di Trump, ma una trama di Bibi-Trump”, ha osservato il commentatore politico Ben Dror Yemini nel quotidiano Yediot Aharonot, riferendosi al soprannome di Netanyahu “Bibi”. – sostiene – “È un nuovo stratagemma per consentire a Netanyahu di sfuggire alla pressione (mediatica) legata alle audizioni” della commissione parlamentare.

In questo contesto, alcuni analisti mettono in dubbio il sostegno internazionale, in particolare europeo, a questa iniziativa americana.