Apple inizierà la produzione di iPhone più conveniente il prossimo mese

Apple ha uno degli smartphone più richiesti sul mercato con l’iPhone, ma non impedisce agli acquirenti di guardare altrove quando si tratta di convenienza. Secondo quanto riferito, Apple si sta preparando a risolvere questo problema. La società inizierà a produrre un nuovo iPhone economico già dal prossimo mese.

L’intenzione di Apple di perseguire la produzione di massa di un nuovo iPhone economico è stata segnalata da Bloomberg il 21 gennaio 2020. Secondo Bloomberg, la società si sta preparando per un modello più economico dei loro telefoni popolari dall’iPhone 11 a settembre 2019, che ha attirato i consumatori con un costo d’ingresso leggermente inferiore rispetto ai precedenti lanci di generazioni di iPhone. L’iPhone accessibile è anche uno sforzo di Apple per competere in paesi aggressivamente competitivi come l’India, dove modelli Android molto più economici dominano la scena.

Si prevede che il nuovo prodotto Apple avrà dimensioni e portata simili a quelle dell’iPhone 8. Secondo Bloomberg, il telefono economico presenterà Apple Touch ID e uno schermo da 4,7 pollici. Conterrà anche sullo stesso processore dell’attuale iPhone 11. Tuttavia, non avrà l’autenticazione biometrica Face ID di Apple.

Sebbene Apple non fosse disposta a commentare le proprie intenzioni con il nuovo telefono, sembra che Apple spera che contribuirà anche a promuovere la crescita e la ripresa degli acquisti di prodotti Apple nel 2020, in cui l’azienda tecnologica sta cercando di vendere oltre 200 milioni di prodotti entro la fine dell’anno. Se il prezzo è giusto senza sacrificare troppo le funzionalità sul loro prossimo iPhone, potrebbe sicuramente fare la differenza nell’opinione dei consumatori quando il telefono entrerà in produzione a febbraio.

Apple non è l’unica che cerca di fare passi avanti sull’accessibilità economica. Dai un’occhiata all’intervista del CES 2020 di Shacknews con Teracube, che non sta solo cercando di produrre uno smartphone economico, ma anche sostenibile.