Blocco auto Roma, 15 e 16 gennaio 2020 per le autovetture a gasolio

Altri due giorni di blocco dei veicoli a gasolio fino agli euro 6 in Fascia Verde dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 diesel vietati a Roma anche domani, mercoledì 15 gennaio, e dopodomani, giovedì 16 gennaio.

E’ l’effetto della nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi che dispone il blocco del traffico per i veicoli più inquinanti fino a Euro 2 e per tutte le auto alimentate con motori Diesel, fino a euro 6. Per il settimo giorno consecutivo infatti i livelli di concentrazione delle polveri sottili a Roma sono superiori alla norma.

I dati di Arpa Lazio riferiti a ieri riportano uno sforamento in 8 centraline su 13 del valore massimo tollerato di Pm10 nell’aria, fissato alla quota di 50 microgrammi per metro cubo.“ Arenula (52), Preneste (55), Magna Grecia (64), Cinecittà (67), Fermi (58), Bufalotta (54), Tiburtina (71) e Malagrotta (59).

E se sul sito Arpa si osservano le mappe con le previsioni della qualità dell’aria fino a venerdì 17, si vedrà per Roma un’enorme macchia rossa, con aree addirittura viola. Vuol dire che i livelli attesi di Pm10 per i prossimi giorni oscillano tra 50 e 100 microgrammi, con punte di 150.

Spiega il Campidoglio in una nota: “Considerato il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da PM10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di perdurante criticità per i prossimi giorni, è stata disposta per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio la limitazione alla circolazione veicolare privata nella Z.T.L. “Fascia Verde“