Kim Jong Un annuncia la fine della moratoria sui test nucleari nordcoreani

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha annunciato mercoledì la fine della moratoria sui test missilistici balistici nucleari e intercontinentali e ha promesso un’azione “sbalorditiva” contro gli Stati Uniti, che però hanno reagito con moderazione.

“Non abbiamo motivo di continuare ad essere unilateralmente vincolati da questo impegno”, ha detto mercoledì l’agenzia di stato nordcoreana KCNA, riferendo le osservazioni di Kim ai funzionari del suo partito al potere. “Il mondo scoprirà una nuova arma strategica che la Corea del Nord possiede per il prossimo futuro”.

Kim aveva detto nel 2018 che la Corea del Nord non ha più bisogno di test nucleari e di test balistici intercontinentali. Negli anni precedenti, la Corea del Nord ha condotto sei test nucleari e lanciato missili in grado di raggiungere tutti gli Stati Uniti continentali.

Le dichiarazioni di Kim riportate mercoledì sembrano invalidare la diplomazia nucleare degli ultimi due anni, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che fa regolarmente riferimento alla presunta “promessa” del leader nordcoreano nei suoi confronti.

“Abbiamo firmato un contratto che parla di denuclearizzazione. Questa era la frase numero uno, è stata fatta a Singapore. Penso che sia un uomo di parola”, ha detto martedì Trump, riferendosi allo storico primo vertice tra i due leader nel 2018. Ma i colloqui tra le due capitali sembrano essersi bloccati dopo il fallimento di un nuovo vertice Kim-Trump ad Hanoi nel febbraio 2019.

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha espresso la sua “grande preoccupazione” per l’annuncio nordcoreano attraverso il suo portavoce, dicendo che la diplomazia è “l’unica via per una pace duratura”.

Davanti al comitato centrale del suo Partito dei Lavoratori, il signor Kim ha chiarito che la Corea del Nord era pronta a continuare a vivere sotto un regime di sanzioni internazionali per preservare la sua capacità nucleare.

Nessun discorso di Capodanno

“Gli Stati Uniti stanno avanzando richieste contrarie agli interessi fondamentali del nostro Stato e si comportano come un delinquente”, ha detto Kim Jong Un, citato da KCNA.

Washington ha “condotto decine di esercitazioni militari congiunte (con la Corea del Sud) che il presidente (Donald Trump) aveva personalmente promesso di fermare”, ha inviato attrezzature militari ad alta tecnologia al Sud e ha inasprito le sanzioni contro il Nord, ha aggiunto. “Non venderemo mai la nostra dignità”, assicurò, promettendo “un’azione sconcertante per far pagare (agli Stati Uniti) il prezzo del dolore sofferto dal nostro popolo”.

Come Trump, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha reagito con moderazione, dicendo alla CBS: “Vogliamo la pace, non il confronto”. “Se il presidente Kim ha rinnegato i suoi impegni con il presidente Trump, è profondamente deludente”, ha detto Pompeo. “Spero che non prenda quella strada”.

Il ministero sudcoreano responsabile dell’unificazione ha detto che un test strategico sulle armi “non aiuterebbe i negoziati sulla denuclearizzazione”. Per la prima volta dal 2013, il dittatore Kim non ha tenuto il suo tradizionale discorso di Capodanno nel tardo pomeriggio di mercoledì.

“Niente più sanzioni”

Secondo gli analisti, si tratta di una scelta deliberata per evitare di ammettere errori nella sua politica diplomatica con Washington.

Da mesi Pyongyang chiede un allentamento delle sanzioni internazionali imposte per i suoi programmi di armi nucleari e missili balistici, ma l’amministrazione Trump ritiene che la Corea del Nord debba prima intraprendere azioni più concrete.

Per Harry Kazianis del conservatore statunitense think-tank Center for the National Interest, “Kim Jong Un sta giocando un pericoloso gioco geopolitico.

“La Corea del Nord ha praticamente messo un ICBM (missile balistico intercontinentale) sulla testa di Donald Trump nella speranza di ottenere le due concessioni che più desidera: un allentamento delle sanzioni e una garanzia di sicurezza”, ha detto Kazianis.

“Scommette che la minaccia di una nuova dimostrazione della sua capacità di colpire il territorio statunitense con un’arma nucleare spingerà l’America a fare più concessioni”, ha spiegato il ricercatore.

Ma a suo avviso è improbabile che questa strategia sia efficace, poiché è probabile che Washington risponda con “più sanzioni, una presenza più forte in Asia orientale e più minacce come “fuoco e furia” sull’account Twitter di Donald Trump”.

Nel 2017, in un momento di forte tensione tra Pyongyang e Washington, Trump ha minacciato di scatenare “fuoco e furia” sulla Corea del Nord.