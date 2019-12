Aguila Saleh respingere il governo riconosciuto dall’ONU

Aguila Saleh, ha visitato Cipro in un momento di crescenti tensioni nel Mediterraneo

Il portavoce del parlamento libico ha esortato la comunità internazionale a respingere la legittimità del governo riconosciuto dalle Nazioni Unite del paese dilaniato dalla guerra che sta perseguendo legami militari più stretti con la Turchia.

La Libia è nel caos da quando una rivolta sostenuta dalla NATO ha rovesciato e ucciso il dittatore Moamer Kadhafi nel 2011, con amministrazioni rivali nell’est e nell’ovest in lotta per il potere.

Nelle profonde divisioni politiche, il parlamento eletto a est è alleato del forte militare Khalifa Haftar, che è in guerra con il governo di accordo nazionale (GNA) di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite.

“Nei prossimi giorni, il parlamento libico prenderà provvedimenti per garantire il ritiro del riconoscimento internazionale di questo governo”, ha detto il portavoce del parlamento Aguila Saleh in un’intervista durante una visita a Cipro.

Saleh ha affermato di aver chiesto al ministro degli esteri cipriota Nicos Christodoulides di “trasmettere un messaggio all’Unione europea in modo che ritiri il suo riconoscimento di questo governo (GNA). “È tempo di formare un nuovo governo sostenuto dal popolo e dal parlamento libico”.

Il parlamento libico è stato a sua volta indebolito dalla partenza di diverse decine di legislatori anti-Haftar da Tripoli. La visita di Saleh fa seguito a un aumento delle tensioni tra la Turchia da un lato e i membri dell’UE, Grecia e Cipro, dall’altro in un conflitto sulle risorse offshore di idrocarburi che li ha attirati in Libia.

La Turchia a novembre ha firmato un accordo con il GNA a Tripoli in cui le due parti rivendicano gran parte del Mediterraneo, in conflitto con le rivendicazioni rivali della Grecia e di Cipro. Allo stesso tempo la Turchia sta intensificando gli aiuti militari a Tripoli che sta combattendo le forze di Haftar per il controllo della capitale.

Saleh ha anche incontrato la sua controparte cipriota Demetris Syllouris

In una dichiarazione congiunta, hanno definito l’accordo Turchia-GNA una violazione del diritto internazionale, evidenziando il piano della Turchia di inviare truppe in Libia accusando Ankara di aumentare le tensioni regionali, è quanto riferito dall’agenzia di stampa di Cipro.

Hanno anche discusso le modalità per contrastare i due accordi della Libia in Turchia, a cui Cipro si oppone fermamente. Uno prevede un intervento militare diretto da parte delle forze turche a sostegno del GNA, una mossa che Ankara afferma potrebbe iniziare già il mese prossimo. L’altro stabilisce un confine marittimo tra Libia e Turchia, che ha fatto arrabbiare la Grecia e Cipro mentre intensificano i piani per lo sfruttamento delle riserve di gas offshore nel Mediterraneo orientale.

Cipro è stata divisa secondo le linee etniche dal 1974 quando la Turchia ha invaso il suo terzo settentrionale in risposta a un colpo di stato greco-cipriota progettato da Atene che cercava di unire l’intera isola con la Grecia. Il governo di Cipro non ha relazioni diplomatiche con la Turchia.