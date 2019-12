L’ex cardinale McCarrick ha donato oltre 600.000 dollari di fondi ecclesiali a potenti chierici

L’ex cardinale Theodore McCarrick ha dato centinaia di migliaia di dollari in denaro della Chiesa a potenti ecclesiastici cattolici per quasi vent’anni, secondo i dati finanziari, mentre il Vaticano non è riuscito a dare seguito alle affermazioni secondo cui avrebbe molestato sessualmente dei ragazzi. https://www.washingtonpost.com/

A partire dal 2001, McCarrick ha inviato assegni per un totale di oltre 600.000 dollari a chierici a Roma, tra cui burocrati vaticani, consiglieri papali e due papi, secondo i registri della Chiesa e alcuni ex funzionari della Chiesa.

Oltre 100 destinatari sono stati direttamente coinvolti nella valutazione delle richieste di risarcimento per cattiva condotta contro McCarrick, come dimostrano documenti e interviste. Solo nel 2018 McCarrick è stato rimosso dal ministero pubblico in seguito alle accuse di cattiva condotta di decenni prima con un chierichetto di 16 anni, e quest’anno è diventato il primo cardinale noto per essere stato spodestato per abusi sessuali.

Gli assegni sono stati tratti da un conto poco conosciuto presso l’arcidiocesi di Washington, dove McCarrick ha iniziato a servire come arcivescovo nel 2001. Il “Fondo speciale dell’arcivescovo” gli ha permesso di raccogliere fondi da ricchi donatori cattolici e di spenderli a suo piacimento, con poca supervisione, secondo i precedenti funzionari.

McCarrick avrebbe inviato a Papa Giovanni Paolo II 90.000 dollari dal 2001 al 2005. Papa Benedetto XVI ha ricevuto 291.000 dollari, la maggior parte dei quali un singolo assegno di 250.000 dollari nel maggio 2005, un mese dopo essere stato elevato a successore del defunto Giovanni Paolo II.

I rappresentanti degli ex papi si sono rifiutati di commentare limitandosi a dire di non avere informazioni su quegli specifici assegni. Un ex segretario personale di Giovanni Paolo II ha detto che le donazioni al Papa sono state inoltrate al segretario di Stato, la seconda carica più potente del Vaticano. Gli esperti hanno avvertito che tali donazioni potrebbero essere state dirette anche ad enti di beneficenza papali.

Un portavoce del Vaticano si è rifiutato di lasciare dichiarazioni in merito. I chierici vaticani che hanno ricevuto gli assegni li hanno descritti come doni abituali tra i leader cattolici durante il periodo natalizio o come un gesto di apprezzamento per il loro servizio. Hanno dichiarato che i doni di McCarrick erano diretti alla carità oppure venivano usati per altri scopi appropriati.

I doni “non hanno mai avuto alcun effetto sulle decisioni del Cardinale come funzionario della Santa Sede”, ha detto un portavoce del Cardinale Leonardo Sandri, un chierico di alto rango che ha ricevuto 6.500 dollari da McCarrick negli anni 2000, come dimostrano i registri.

Gli assegni del fondo di McCarrick aggiungono una nuova dimensione allo scandalo su come egli sia salito ai più alti livelli della Chiesa cattolica statunitense e vi sia rimasto nonostante le denunce di cattiva condotta che hanno raggiunto il Vaticano già nel 2000. Un’indagine ad inizio 2019 ha portato alla luce che un altro ecclesiastico, un alleato di McCarrick che era un vescovo in West Virginia, ha anche fatto donazioni in contanti a influenti ecclesiastici negli Stati Uniti e in Vaticano, mentre si trovava ad affrontare accuse di cattiva condotta sessuale e abusi finanziari.

Una leggendaria raccolta di fondi per la Chiesa, è stata scongelata a febbraio dopo che i funzionari vaticani lo hanno giudicato colpevole di due accuse: adescamento sessuale durante la confessione e commissione di “peccati” con minori e adulti” con l’aggravante dell’abuso di potere”.

Il Vaticano prevede di pubblicare un rapporto sulla sua gestione delle accuse contro McCarrick nei prossimi mesi, è quanto ribadito dai funzionari della Chiesa. I documenti finanziari del Fondo speciale dell’arcivescovo sono tra i documenti che i funzionari della Chiesa di Washington hanno inviato a Roma per quell’esame. Gli ex funzionari hanno parlato con la condizione dell’anonimato perché non erano autorizzati a discutere la questione.

L’avvocato di McCarrick non ha risposto alle richieste per questa storia. Nelle sue uniche dichiarazioni pubbliche sulle accuse di cattiva condotta, McCarrick ha recentemente detto a un giornalista: “Non credo di aver fatto le cose di cui mi accusano”. In una dichiarazione, l’arcidiocesi di Washington ha detto che McCarrick aveva il controllo esclusivo del fondo esente da tasse.

“I fondi nel conto provenivano da donazioni inviate personalmente all’ex cardinale McCarrick per dirigere a sua esclusiva discrezione”, ha detto l’arcidiocesi. “Durante il suo mandato a Washington, McCarrick ha dato contributi a molte organizzazioni caritatevoli e religiose e ai membri della leadership della Chiesa”.

I registri ottenuti da The Post mostrano i nomi dei beneficiari, i numeri degli assegni, gli importi e le date di erogazione. I registri contengono anche i nomi dei donatori per gli anni dal 2010 al 2016.

Il fondo di McCarrick ha assorbito più di 6 milioni di dollari in 17 anni. Tra i maggiori donatori c’era Maryanne Trump Barry, la sorella del presidente Donald Trump e un ex giudice d’appello federale. Gli avrebbe dato circa 450.000 dollari in quattro anni, come dimostrano i registri.

McCarrick ha destinato milioni di dollari del fondo ad associazioni di beneficenza cattoliche negli Stati Uniti e a Roma, oltre che ad organizzazioni in paesi colpiti dalla povertà e dai conflitti, come dimostrano i registri. Eppure quasi 200 assegni sono stati inviati ad altri ecclesiastici, tra cui più di 60 arcivescovi e cardinali.

Il leader di una fondazione che ha contribuito in modo sostanziale al fondo di McCarrick si è detto sorpreso di apprendere che gli assegni sono andati ai chierici. Tom Riley, presidente della Connelly Foundation, con sede fuori Filadelfia, ha riferito in una che i contributi del suo gruppo erano destinati ad aiutare “i poveri, i bisognosi, i rifugiati e la missione della Chiesa cattolica. Tutto ciò che riguarda la situazione attuale è fonte di terribile tristezza per noi”, ha concluso Riley.

McCarrick, 89 anni, è diventato una delle figure ecclesiastiche più riconoscibili in America nel corso di una carriera di mezzo secolo. Ha viaggiato per il mondo per il Vaticano ed è diventato il portavoce de facto della Chiesa cattolica americana quasi vent’anni fa, quando era uscito da una crisi di abusi sessuali iniziata a Boston. A Washington, ha presieduto i funerali dell’élite politica della città, tra cui Edward M. Kennedy, il senatore democratico del Massachusetts, e ha ospitato cene per il presidente George W. Bush e altri politici di alto livello.

Dietro le quinte, la presunta condotta di McCarrick ha talmente allarmato alcuni dei suoi colleghi di clero che l’hanno denunciato ai superiori, secondo i documenti che sono stati pubblicati online negli ultimi anni e le interviste con alcune delle persone coinvolte.

Uno di quelli che si è fatto avanti è stato il reverendo Bonifacio Ramsey, insegnante alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90 al Seminario dell’Immacolata Concezione nell’arcidiocesi di Newark. McCarrick è stato il leader dell’arcidiocesi per più di un decennio.

Ramsey ha detto pubblicamente l’anno scorso di aver chiamato nel 2000 il diplomatico statunitense del Vaticano, noto come nunzio apostolico, per dare l’allarme quando McCarrick è stato annunciato come prossimo arcivescovo a Washington. “Sono rimasto scioccato”, ha detto Ramsey in una recente intervista al Washington Post.

Ramsey ha detto di aver detto al nunzio apostolico, l’arcivescovo Gabriel Montalvo, che McCarrick portava regolarmente gli studenti del seminario nella sua casa sulla spiaggia del New Jersey e li costringeva a dormire con lui nel suo letto. Ramsey disse a Montalvo che non era a conoscenza di alcun contatto sessuale, ma che considerava inappropriato il comportamento di McCarrick.

Montalvo diede istruzioni a Ramsey di mettere per iscritto le sue affermazioni in modo che potessero essere inoltrate al Vaticano, e Ramsey lo fece. Ramsey non ha saputo nulla fino al 2006, quando ha ricevuto una lettera da Sandri, allora arcivescovo presso il segretario di Stato Vaticano. La lettera riconosceva brevemente il suo avvertimento di diversi anni prima, secondo una copia da lui pubblicata online.

I registri ottenuti da The Post mostrano che McCarrick in quegli anni firmava assegni a Montalvo, Sandri e altri alti prelati responsabili della gestione dei chierici o della gestione delle accuse di abusi sessuali. Montalvo ha accettato tre assegni da McCarrick per un totale di 5.000 dollari prima della sua morte nel 2006, mentre Sandri ha ricevuto i 6.500 dollari dal 2002 al 2008, è quanto attestano i registri.

Il cardinale Angelo Sodano, che fino al 2006 è stato segretario di Stato, ha ricevuto 19mila dollari dal 2002 al 2016, come risulta sempre dai registri.

Il reverendo J. Augustine Di Noia, un americano che nel 2001 ha iniziato a lavorare nell’ufficio vaticano che valutava le denunce di abusi sessuali, ha accettato sei assegni per un totale di 9.500 dollari dal 2001 al 2009, come risulta dai registri.

In una dichiarazione, un portavoce di Di Noia, ora arcivescovo, ha detto che il primo assegno era per le spese relative al suo trasferimento in Vaticano. Altri erano “offerte di Natale” o per sostenerlo mentre si trasferiva in un altro posto in Vaticano nel 2009.

“L’arcivescovo Di Noia afferma categoricamente che Theodore McCarrick non ha mai cercato di influenzarlo nel suo lavoro per la Santa Sede. Quali che siano stati i tragici fallimenti personali di Theodore McCarrick, è comunque un triste giorno in cui i motivi impropri vengono assegnati in modo riflessivo all’assistenza data e ricevuta in buona fede. Pensavo che stesse succedendo qualcosa del genere”, ha detto. “Ma non sapevo che gli assegni andassero ai singoli chierici”.

Un vescovo in pensione della diocesi di Metuchen, New Jersey, ha confermato recentemente che nel dicembre 2005 ha contattato Montalvo con nuove accuse su McCarrick. In una dichiarazione di quest’anno, l’arcivescovo emerito Paul Bootkoski ha detto di aver chiamato il nunzio apostolico e di aver poi dato seguito per iscritto alle affermazioni di due ex seminaristi sulla cattiva condotta sessuale di McCarrick.

I funzionari della diocesi di Metuchen hanno ritenuto che una delle due denunce fosse talmente significativa da aver già pagato di nascosto un risarcimento di 80.000 dollari, secondo recenti indiscrezioni. Poco tempo dopo avrebbero pagato 100.000 dollari al secondo seminarista.

Mentre i leader di Roma pensavano a come procedere, McCarrick ha raggiunto l’età del pensionamento. Nel maggio 2006, si è dimesso dal suo incarico a Washington, la sua reputazione pubblica non è stata intaccata. E’ rimasto un personaggio di spicco negli affari ecclesiastici e nella sua qualità di arcivescovo emerito gli è stato permesso di mantenere il controllo del fondo speciale.

Almeno un funzionario vaticano si è detto infuriato per la mancanza di azione contro McCarrick. Alla fine del 2006, l’arcivescovo Carlo Maria Viganò ha scritto un promemoria per esortare Sandri e il cardinale Tarcisio Bertone, allora segretario di Stato, a sanzionare McCarrick, secondo una lettera pubblica di Viganò pubblicata attraverso le pubblicazioni cattoliche nel 2018.

Viganò ha scritto che i suoi superiori non hanno mai risposto alla nota che aveva inviato nel 2006. Accusava i funzionari vaticani di proteggere McCarrick e affermava che McCarrick “aveva i mezzi finanziari per influenzare le decisioni”. La lettera di Viganò dell’agosto 2018 fu pubblicata poco dopo che la Chiesa annunciò che McCarrick era stato rimosso dal ministero pubblico.

I critici di Viganò lo hanno accusato di aver usato la lettera per minare gli avversari progressisti all’interno della Chiesa. In dichiarazioni pubbliche, alcuni alti funzionari vaticani hanno contestato i dettagli del racconto di Viganò, tra cui la sua affermazione che Papa Francesco era a conoscenza di dettagliate accuse contro McCarrick anni fa, ma le ha ignorate. Ma Papa Francesco, secondo i registri, non compare nella lista dei destinatari degli assegni.

Allo stesso tempo Viganò afferma di aver sollecitato sanzioni, McCarrick ha continuato a inviare assegni a figure chiave della Chiesa. Gli assegni erano spesso raggruppati intorno a Natale, con poco più della metà registrati nei registri di dicembre e gennaio. In alcuni casi, McCarrick ha iniziato a dare soldi ai chierici quando hanno assunto nuovi incarichi con maggiore autorità.

Nel 2007, tra i nuovi beneficiari c’è stato Bertone, recentemente nominato segretario di Stato. I registri mostrano che Bertone ha ricevuto sette assegni per un totale di 7.000 dollari prima di dimettersi nel 2013.

Il cardinale Fernando Filoni ha iniziato a ricevere assegni nel 2008, subito dopo essere stato elevato ad assistente di Bertone. Filoni ha ricevuto 3.500 dollari fino al 2013, come dimostrano i registri. Viganò ha detto nella sua lettera pubblica di aver condiviso le sue preoccupazioni su McCarrick con Filoni nel 2008. Ancora una volta non ne è venuto fuori nulla, ha detto Viganò. “Ero molto costernato dai miei superiori per l’inconcepibile assenza di qualsiasi misura contro il Cardinale”, ha scritto Viganò. Bertone e Filoni non hanno mai risposto ai messaggi in cerca di commenti.

McCarrick avrebbe dato soldi anche a funzionari di livello inferiore a Roma.

L’arcivescovo americano Peter Wells ha iniziato a ricevere assegni nel 2010, l’anno successivo all’assunzione di un incarico chiave in Vaticano sotto la guida di Filoni. Wells aveva ricevuto 2.500 dollari quando gli assegni si sono fermati nel 2016, l’anno in cui ha lasciato il posto per un incarico fuori dal Vaticano.

Tra gli altri destinatari c’erano il capofamiglia del Papa, il cardinale James Harvey, e almeno due sacerdoti che lavoravano come assistenti personali di Benedetto e Giovanni Paolo II.

In un’intervista, Harvey ha detto che numerosi vescovi delle grandi città degli Stati Uniti gli hanno inviato doni in denaro per mostrare apprezzamento per l’aiuto del suo ufficio, anche per organizzare le visite al Papa. “Non mi è mai venuto in mente che questo sarebbe stato in qualche modo improprio. Non si trattava di chiedere favori”, ha detto Harvey. “Non si trattava di un qualche sistema parallelo di attività nefasta”.

Un portavoce del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato del Vaticano, ha definito comuni tali doni e ha detto che non influenzano il modo in cui Parolin esercita le sue responsabilità ufficiali. Ha ricevuto 1.000 dollari da McCarrick poco dopo essere diventato segretario di Stato nel 2013. “Inviare e ricevere tali doni è consuetudine durante il periodo natalizio, anche tra i vescovi, come segno di apprezzamento per il lavoro svolto al servizio della Chiesa universale e del Santo Padre“, ha detto il portavoce in una dichiarazione.

Alcuni esperti, raccontando lo scandalo, hanno detto che i doni in denaro possono creare l’apparenza di un conflitto. “Ci si chiede se McCarrick stesse comprando l’accesso o la protezione”, ha detto il Rev. Thomas Reese, editorialista del Religion News Service e autore di un libro sulla politica e le operazioni del Vaticano. “Questo non supera il test dell’odore”.

L’ex vescovo della West Virginia Michael J. Bransfield ha donato 350.000 dollari in contanti ai chierici negli Stati Uniti e in Vaticano dal 2005 al 2018. Ha usato il denaro della Chiesa trasferendolo sul suo conto personale.

La Chiesa ha iniziato a indagare su Bransfield l’anno scorso, dopo che uno dei suoi principali aiutanti ha scritto in una lettera confidenziale ai capi della Chiesa che i doni, molti dei quali inviati nel periodo natalizio, erano un tentativo di “acquistare influenza”. In seguito l’indagine ha accusato Bransfield dei doni e ha scoperto che aveva speso in modo inappropriato milioni di dollari in denaro della Chiesa per stravaganze personali e si esibito in comportamenti sessuali scorretti con seminaristi e giovani sacerdoti. Bransfield, che è stato rimosso dal ministero pubblico a luglio, ha negato l’illecito.

Più di una dozzina di destinatari dei doni di Bransfield si sono impegnati a restituire il denaro dopo che i doni sono stati prelevati dai conti della chiesa.

Hess e Rooney, in tal senso, non ha rilasciato nessuna dichiarazione

Un altro donatore è stato William McIntosh, un ex dirigente di Wall Street. McIntosh ha detto di aver conosciuto McCarrick negli anni ’90 quando entrambi hanno fatto parte del consiglio di amministrazione della Papal Foundation, un ente di beneficenza con sede a Filadelfia che ha raccolto centinaia di milioni di dollari per le iniziative favorite dal Papa. McCarrick è stato uno dei fondatori dell’ente benefico e il suo primo presidente.

McIntosh ha detto di aver iniziato a inviare contributi a McCarrick quando era arcivescovo a Newark per un conto caritatevole discrezionale che controllava all’epoca. McIntosh ha detto che si fidava del giudizio di McCarrick e non sapeva che il denaro che gli aveva inviato nel corso degli anni andava ad altri chierici.

“Sulla base del mio lavoro con lui alla Fondazione Pontificia, lo consideravo eccellente in quello che faceva e cercavo di essere d’aiuto”, ha detto McIntosh. “Non avevo idea di cosa ci facesse. Pensavo che stesse facendo delle cose buone”.

Una portavoce dell’arcidiocesi di Newark, Maria Margiotta, si è rifiutata di rispondere alle domande sul fondo che McCarrick controllava. “Poiché le questioni che coinvolgono l’ex cardinale McCarrick sono sotto esame da parte delle forze dell’ordine e comportano un contenzioso, sarebbe inopportuno per noi discuterne pubblicamente”.

L’attuale arcivescovo di Newark, Joseph Tobin, ha ricevuto un assegno di 1.000 dollari da McCarrick nel 2016. Margiotta ha detto che l’assegno era un regalo che segnava l’elevazione di Tobin a cardinale e che egli crede di averlo depositato “in un conto personale, dove è stato usato per coprire le spese sostenute per le sue nuove responsabilità o per scopi caritatevoli”.

Una parte del denaro che è confluito nel fondo di McCarrick proveniva da una fondazione da lui consigliata come membro del consiglio di amministrazione.

McCarrick ha destinato al suo fondo almeno 250.000 dollari dalla Loyola Foundation tra il 2011 e il 2016, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della fondazione, ha dichiarato il direttore esecutivo Gregory McCarthy. Ogni membro del consiglio di amministrazione della fondazione è stato autorizzato a designare un’assegnazione annuale a un ente di beneficenza favorito, ha dichiarato McCarthy.

“In questo caso, i fondi sono andati all’Archbishop’s Fund, che è stato supervisionato dall’Arcidiocesi di Washington”, ha detto McCarthy. “Francamente non sapevo dove sarebbero andati i fondi da lì”. I funzionari della fondazione chiamata Arcidiocesi di Washington, che ha garantito per il fondo di McCarrick.

Secondo due ex funzionari dell’arcidiocesi, il fondo è stato rivisto ogni anno per rendere conto delle spese e dei depositi, ma per il resto ha ricevuto una supervisione minima.

Nel frattempo, il numero di persone che sostengono di aver subito abusi da McCarrick continua ad aumentare. All’inizio del 2019, i funzionari della Chiesa degli Stati Uniti hanno inviato al Vaticano accuse che coinvolgono almeno sette ragazzi e che risalgono al periodo 1970-1990.

In mezzo alle ricadute, la Chiesa cattolica è stata sotto pressione per spiegare come ha ignorato o mancato anni di avvertimenti. Il rapporto del Vaticano su questi problemi doveva essere pubblicato già a gennaio. Nell’annunciare la revisione nel 2018, il Vaticano ha dichiarato che “sia l’abuso che il suo insabbiamento non possono più essere tollerati”.