Star Wars boom nel box office Usa, ma gli analisti si aspettavano di più

Un incasso boom di 175,5 milioni di dollari negli Usa, anche se bisognerà vedere il giudizio degli analisti, che si aspettavano ancora di più per il nono e ultimo episodio della saga di Guerre Stellari che domina questa settimana la classifica del botteghino americano, seguito a molta distanza da Jumanji the next level con 26,1 milioni di dollari.

In terza posizione (era secondo una settimana fa) scivola un altro blockbuster di casa Disney, Frozen II con un incasso questa settimana di 12,3 milioni di dollari (il raccolto totale è comunque di 386,5 milioni di dollari).

Seguono al quarto posto Cats, che alla sua prima uscita nelle sale americane raccoglie 6,5 milioni di dollari , e al quinto Cena con delitto (knives out) che perde due posizioni (l’incasso totale è di oltre 89 milioni di dollari).