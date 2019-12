Sorry We Missed You: il nuovo film di Ken Loach che racconta gli schiavi di Amazon

Prima di fare un acquisto on line, magari per i regali di Natale, o farvi recapitare un pranzo a domicilio o usare le consegne per qualcosa pensateci bene. Dal 2 gennaio con l’uscita in sala di Sorry We Missed You vi sarà un po’ più difficile essere disinvolti in tema delivery: il nuovo film di Ken Loach è un pugno nello stomaco e non lascia indifferenti.

Racconta la discesa negli inferi della working class ridotta a schiavitù nell’illusione turbocapitalista e quello che capita al protagonista Ricky e alla sua famiglia ridotta in breve sul lastrico potrebbe accadere a tutti. Sì ma come avrà votato il padroncino del camioncino delle consegne vessato dall’azienda vessata a sua volta? La domanda è lecita dopo l’esito delle elezioni in Gran Bretagna con la schiacciante vittoria dei tory di Boris Johnson. Ken Loach, l’irriducibile maestro inglese, cantore delle sventure della classe operaia , due volte Palma d’oro a Cannes arriva in Italia ancora stordito dalla batosta. In Sorry We Missed You, scritto con il grande Paul Laverty, siamo nella provincia inglese, proprio quella che ha fatto vincere Boris Johnson.

Ricky (Kris Hitchen) e’ un uomo di mezz’eta’ costretto a ricominciare da capo dopo aver perso il lavoro come tanti. Mettersi a fare il freelance per le consegne dei pacchi puo’ essere un’idea: il delivery impazza anche a Newcastle, si compra su Amazon qualunque cosa e qualcuno te la deve recapitare. Peccato che il camioncino costi una follia e che il manager dell’agenzia, sottolineando che e’ lavoro in proprio, sia a capo di fatto di un’organizzazione di consegne ad orologeria che non ammette altro e per cui non ci sono ferie, non ci sono emergenze, non ci sono diritti, altrimenti la competizione fa fallire anche lui.

Ma intanto e’ un lavoro e pazienza se bisogna vendere l’utilitaria di Abby (Debbie Honeywood, ipoteca la Palma) che andra’ in bus a fare il suo lavoro: custodire per un’agenzia che non paga straordinari le persone in difficolta’, anziani, disabili. Lei ha una regola: trattare tutti come fossero suoi parenti con dolcezza e calore. A casa ci sono anche i due ragazzi, la dolce Liza di 10 anni (Katie Proctor) e l’adolescente ribelle Seb (Rhys Stone).